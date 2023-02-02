Elazığ’da 'kız kaçırma' sonrası 2 kuzen kayboldu

Elazığ'ın Palu ilçesinde kuzenler Mustafa Yılmaz (26) ile Onur Yılmaz, birer gün arayla kayboldu. Jandarma olayla ilgili Mustafa Yılmaz ile kaçarak evlenen N.N.Y.’nin (21) babasının da aralarında olduğu 12 kişiyi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 14:56
Elazığ’da 'kız kaçırma' sonrası 2 kuzen kayboldu
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Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşayan Mustafa Yılmaz ile akrabası da olan N.N.Y., yaklaşık bir ay önce kaçarak evlendi. Bu nedenle Yılmaz ailesi ile kız tarafı arasında sorunlar yaşandı.

Mustafa Yılmaz bir hafta önce, kuzeni Onur Yılmaz da ondan bir gün sonra kayboldu. İki kuzenden haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Oğlu Mustafa’nın kaçırıldığını iddia eden Mahir Yılmaz’ın ifadesinin ardından, polis ve jandarmanın sabah saatlerinde ortaklaşa düzenlediği operasyonla N.N.Y.’nin babası L.Y.’nin de aralarında olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Elazığ Akraba Operasyon

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