Elazığ’da korkutan odunluk yangını

Elazığ’da bir binanın odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

İHA
04 Eylül 2022 Pazar, 23:36
Elazığ’da korkutan odunluk yangını
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Olay, Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir binanın odunluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri binayı sarmak üzere olan alevleri, kısa sürede kontrol atlına alarak söndürdü.


Olgunlar Mahallesi Elazığ Fatih Caddesi

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