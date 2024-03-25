Elazığ’da maden ocağında göçük: İşçiler yaralandı!

Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 16:17
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Elazığ’ın Palu ilçesi Dereboyu mevkisinde madende işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan 2 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, göçük altından çıkarılarak ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.


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