Arnavutköy'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın!

Arnavutköy'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

AA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 17:51
Arnavutköy'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın!
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Taşoluk Mahallesi Egemen Caddesi'ndeki işçi konteynerlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


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