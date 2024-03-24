Arnavutköy'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın!
Arnavutköy'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Taşoluk Mahallesi Egemen Caddesi'ndeki işçi konteynerlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Durumu stabildir'
- Şimşek'le Erdoğan'ın 'yoksulları öldürdün' tartışması
- Bebeklerini satıyorlar!
- İktidarın sözü gerçekçi değil
- Motorine indirim geldi: İşte güncel fiyatlar
- Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!
- '1,5 milyona alıştık, 650 bin kişi var'
- 'Kayyum atamaya çalışıyor'
- CHP'nin seçim afişlerine çirkin saldırı!
- Tüm bina tahliye edildi!