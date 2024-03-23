Otomobil firmasının servisinde yangın: Dumandan etkilenen işçiler var!

Yayınlanma: 23.03.2024 - 15:41

Güncelleme: 23.03.2024 - 15:41

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Mezbaha Caddesi'ndeki otomobil firmasına ait özel serviste, saat 14.00 sıralarında işçilerden biri, benzinle parça yıkamaya başladı. Bu sırada bir başka işçi kaynak yaparken sıçrayan kıvılcımlar benzini tutuşturdu.

Alevler kısa süre büyürken, ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

İtfaiyecilerin kısa sürede söndürdüğü yangında, dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, 2 işçiye ise sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.