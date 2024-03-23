Otomobil firmasının servisinde yangın: Dumandan etkilenen işçiler var!

İzmit'te bir otomobil firmasına ait serviste çıkan yangında 4 işçinin dumandan etkilendiği aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 15:41
Otomobil firmasının servisinde yangın: Dumandan etkilenen işçiler var!
Abone Ol google-news

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Mezbaha Caddesi'ndeki otomobil firmasına ait özel serviste, saat 14.00 sıralarında işçilerden biri, benzinle parça yıkamaya başladı. Bu sırada bir başka işçi kaynak yaparken sıçrayan kıvılcımlar benzini tutuşturdu.

Alevler kısa süre büyürken, ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

İtfaiyecilerin kısa sürede söndürdüğü yangında, dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, 2 işçiye ise sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


duman haberleri itfaiye haberleri İzmit haberleri kocaeli haberleri sanayi haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Tekirdağ'da korkutan iş yeri yangını: Yaralılar var!

Tekirdağ'da korkutan iş yeri yangını: Yaralılar var!
Hatay’da mobilya atölyesinde yangın: Dumandan etkilenenler var!

Hatay’da mobilya atölyesinde yangın: Dumandan etkilenenler var!
Hatay’da korkutan trafo yangını!

Hatay’da korkutan trafo yangını!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'İngiltere ve ABD Rusya'daki saldırıyı önceden biliyordu'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'İngiltere ve ABD Rusya'daki saldırıyı önceden biliyordu'
Termometreler eksiyi gösterdi: Üç ilde kar esareti

Termometreler eksiyi gösterdi: Üç ilde kar esareti
CHP’liler Büyükerşensiz süren seçim yarışı hakkında konuştu

CHP’liler Büyükerşensiz süren seçim yarışı hakkında konuştu
Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Balık burcu yorumu
Memur-Sen, Şimşek’in bakanlıklardaki atamaları durdurmasına tepki gösterdi: İktidara ‘içeriden’ eleştiri

Memur-Sen, Şimşek’in bakanlıklardaki atamaları durdurmasına tepki gösterdi: İktidara ‘içeriden’ eleştiri
Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Özgür Özel: Süleyman Soylu, Türkiye'de 2 kişiye kafayı taktı

Özgür Özel: Süleyman Soylu, Türkiye'de 2 kişiye kafayı taktı
Gaziantep sınırlarını aşan şifa kaynağı: AB coğrafi işaret tescilini aldı

Gaziantep sınırlarını aşan şifa kaynağı: AB coğrafi işaret tescilini aldı