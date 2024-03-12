Elazığ'da muhtar adayından 'Sıfır Atık' hamlesi: Broşür yerine fidan dağıttı

Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:59

Güncelleme: 12.03.2024 - 13:00

Akpınar Mahallesi muhtarlığına aday olan Orhan Deniz ilk icraatı ile mahalle sakinlerinin takdirini topladı.

Deniz, billboard, afiş ve el broşürleri yerine ’Sıfır Atık Projesine’ destek için ’Fidan Bizden Meyve Sizden’ sloganıyla 8 bin 100 meyve fidanı dağıttı. Mahalle sakinleri fidanlar için Deniz’e teşekkür ederek seçimlerde başarılar diledi.

Konuyla ilgili konuşan Akpınar Mahalle muhtar adayı Orhan Deniz, ’’Akpınar Mahallesi ve Elazığ genelindeki görüntü kirliliğine dikkat çekmek için billboard, afiş ve el broşürler gibi çevreyi kirleten materyaller yerine ’Sıfır Atık Projesine’ destek için ’Fidan Bizden Meyve Sizden’ sloganıyla kayısı, elma, kiraz, şeftali, ceviz, badem, erik ve vişneden oluşan 8 bin 100 karışık meyve fidanı dağıttık. Mahalle sakinlerimizin desteğiyle dağıttığımız fidanları toprakla buluşturduk’’ dedi.