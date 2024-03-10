Mardin'de 'muhtar adaylığı' kavgasında yeni görüntüler

Mardin'de, aileler arasındaki 'muhtar adaylığı' kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 10.03.2024 - 11:41
Mardin'de 'muhtar adaylığı' kavgasında yeni görüntüler
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Mardin'de, iki aile arasında 'muhtar adaylığı' nedeniyle 2 farklı tarihte çıkan, 15 kişinin yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olaylarla ilgili 1 şüpheli tutuklanırken, başına aldığı darbe ile ağır yaralanan Gülşen Ç.'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kuyulu Mahallesi’nde iddiaya göre her muhtarlık seçiminde birbirine destek veren iki aile arasında, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerdeki adayın belirlenmesi konusunda çıkan tartışma, büyüyerek taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. 

Kavgada Abdullah A., Abdulhalit A., Suat A., Vefa A., Kenan A. ve Zerga A. ile Ahmet Ç., Abdulilah Ç. ve Behiye Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralılardan 9’u tedavisinin ardından taburcu edilirken, başına aldığı darbe ile ağır yaralanan Gülşen Ç.’nin tedavisi sürüyor.


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