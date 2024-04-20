Elazığ'da okul müdürü, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı

Yayınlanma: 20.04.2024 - 00:41

Güncelleme: 20.04.2024 - 00:41

Elazığ’da bir lisede okuyan kız öğrenci, CİMER’e şikayette bulunarak okul müdürü G.C.’nin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Soruşturma başlatılırken, olayın duyulmasıyla 7 öğrenci daha şikayette bulunarak okul müdürünün kendilerini taciz ettiğini iddia etti. 28 Mart’ta gözaltına alınan G.C., 29 Mart’ta çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürü G.C. hakkında idari soruşturma başlatıldı, zorunlu izne ayrıldı.

Olayın ardından dün bir kız çocuğu öğrencinin daha şikayetçi olması üzerine, Elazığ Cumhuriyet Savcılığı tarafından okul müdürü G.C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Okul müdürü G.C., avukatıyla birlikte Elazığ Adliyesi'ne teslim oldu. G.C., savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Elazığ 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. G.C., çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KARAR DOĞRU VE YERİNDE"

Soruşturmaya müdahil olan Elazığ Barosu avukatlarından Eda Vural, kararın doğru ve yerinde olduğunu belirterek, “8 öğrencinin şikayetiyle başlayan olay, 9'uncu öğrencinin de şikayetçi olmasıyla devam etti. 9’uncu öğrencinin şikayeti sonrasında savcılık harekete geçti ve şüpheliyi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti ve şüpheli tutuklandı. Biz yargılamaya olan inancımızı pekiştiren tutuklamayı yapan yargı makamlarına, sesimizi milyonlara duyuran sizlere, sürecin başından beri bir baba olma hassasiyetiyle davranan meslektaşım Kurtuluş Kuyucu’ya saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Adalet yerini bulacaktır biz de sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu kararı doğru ve yerinde bir karar olarak değerlendiriyorum. Çünkü başlangıçta yaptığımız bir haber vardı, bu süreç iddia dahi olsa delillerin toplanması gerekir. Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tutuklamanın tedbiren yapılması gerektiği kanaatindeydik. Yargı makamları da bizlerle aynı kanaatte olduğu için çok mutluyuz” dedi.