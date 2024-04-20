Elazığ'da okul müdürü, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı

Elazığ'da 8 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan ve adli kontrolle serbest bırakılan lise müdürü G.C. hakkında, bir öğrencinin daha şikayeti üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Avukatıyla adliyeye giderek teslim olan G.C., çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 00:41
Elazığ'da okul müdürü, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı
Abone Ol google-news

Elazığ’da bir lisede okuyan kız öğrenci, CİMER’e şikayette bulunarak okul müdürü G.C.’nin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Soruşturma başlatılırken, olayın duyulmasıyla 7 öğrenci daha şikayette bulunarak okul müdürünün kendilerini taciz ettiğini iddia etti. 28 Mart’ta gözaltına alınan G.C., 29 Mart’ta çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürü G.C. hakkında idari soruşturma başlatıldı, zorunlu izne ayrıldı.

Olayın ardından dün bir kız çocuğu öğrencinin daha şikayetçi olması üzerine, Elazığ Cumhuriyet Savcılığı tarafından okul müdürü G.C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Okul müdürü G.C., avukatıyla birlikte Elazığ Adliyesi'ne teslim oldu. G.C., savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Elazığ 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. G.C., çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KARAR DOĞRU VE YERİNDE"

Soruşturmaya müdahil olan Elazığ Barosu avukatlarından Eda Vural, kararın doğru ve yerinde olduğunu belirterek, “8 öğrencinin şikayetiyle başlayan olay, 9'uncu öğrencinin de şikayetçi olmasıyla devam etti. 9’uncu öğrencinin şikayeti sonrasında savcılık harekete geçti ve şüpheliyi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti ve şüpheli tutuklandı. Biz yargılamaya olan inancımızı pekiştiren tutuklamayı yapan yargı makamlarına, sesimizi milyonlara duyuran sizlere, sürecin başından beri bir baba olma hassasiyetiyle davranan meslektaşım Kurtuluş Kuyucu’ya saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Adalet yerini bulacaktır biz de sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu kararı doğru ve yerinde bir karar olarak değerlendiriyorum. Çünkü başlangıçta yaptığımız bir haber vardı, bu süreç iddia dahi olsa delillerin toplanması gerekir. Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tutuklamanın tedbiren yapılması gerektiği kanaatindeydik. Yargı makamları da bizlerle aynı kanaatte olduğu için çok mutluyuz” dedi. 


Elazığ haberleri okul müdürü haberleri cinsel istismar haberleri

İlgili Haberler

Cinsel istismar sanığını gizli kameraya yansıyan görüntüsü ele verdi

Cinsel istismar sanığını gizli kameraya yansıyan görüntüsü ele verdi
Tahta kaşıkla cinsel saldırı ve işkencede 'ölüm' tehdidi: Sanıkların savunması pes dedirtti!

Tahta kaşıkla cinsel saldırı ve işkencede 'ölüm' tehdidi: Sanıkların savunması pes dedirtti!
Okul müdürünün 8 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiası: CİMER'e yazdılar

Okul müdürünün 8 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiası: CİMER'e yazdılar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan İsrail saldırısına dair ilk açıklama: 'İran'ın mesajını iletmiştik...'

Rusya'dan İsrail saldırısına dair ilk açıklama: 'İran'ın mesajını iletmiştik...'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Son Dakika... Valilik duyurdu: İstanbul'da toprak kayması! Yurttaşlar tahliye edildi...

Son Dakika... Valilik duyurdu: İstanbul'da toprak kayması! Yurttaşlar tahliye edildi...
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Günlerdir beklenen oldu: İsrail, İran'a misilleme saldırısı başlattı

Günlerdir beklenen oldu: İsrail, İran'a misilleme saldırısı başlattı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
İmamoğlu, 'Haluk Bayraktar' sorusuna yanıt verdi: 'Nezaketsiz, pervasız, iftira dolu...'

İmamoğlu, 'Haluk Bayraktar' sorusuna yanıt verdi: 'Nezaketsiz, pervasız, iftira dolu...'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu