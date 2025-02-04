Elazığ’da okul servisinin çarptığı çocuk kurtarılamadı!

Okul servisinin çarptığı 11 yaşındaki kız öğrenci Zeynep Akat, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ’da okul servisinin çarptığı çocuk kurtarılamadı!
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İHA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:16

Elazığ'da merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi'nde S.U. idaresindeki 23 S 0409 plakalı okul servisi, okula giden 11 yaşındaki Zeynep Akat’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çocuk ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 11 yaşındaki öğrenci, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı öğrenci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Elazığ #kaza #okul servisi #öğrenci

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