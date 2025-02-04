Şanlıurfa'da acı olay: Otomobilin çarptığı yaya öldü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da acı olay: Otomobilin çarptığı yaya öldü
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AA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 09:46

Halil K. idaresindeki 33 AYL 841 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 5'inci kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Aydın'a çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekipleri Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Şanlıurfa

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