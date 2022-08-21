Elazığ’da orman yangını

Elazığ’ın Keban ilçesine ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

İHA
21 Ağustos 2022 Pazar, 19:42
Elazığ’da orman yangını
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Keban ilçesine bağlı Büklümlü köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi. 


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