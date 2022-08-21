Elazığ’da orman yangını

21 Ağustos 2022 Pazar, 19:42

Keban ilçesine bağlı Büklümlü köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.