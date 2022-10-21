Elazığ'da röntgen teknikeri hastane odasında ölü bulundu
Elazığ’da röntgen teknikeri Özkan Öz, hastanedeki odasında ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öz’ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Edinilen bilgiye göre, röntgen teknikeri Özkan Öz’e (37) ulaşamayan arkadaşları odasına bakmak istedi.
Kapının kilitli olduğunu fark eden ve kırarak içeri giren arkadaşları, Öz’ü yerde hareketsiz yatar halde gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öz’ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Öz’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, hastane morguna kaldırıldı.
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