Elazığ'da 'sağanak' sonrası araçlar suya gömüldü

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 10:34

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 10:34

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ için yapılan sağanak ve kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından yağmur, kentin doğu ve güneydoğu bölgelerinden giriş yaptı.

CADDELERDE VE ALT GEÇİTLERDE SU BASKINI

Kentte etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı caddelerde ve alt geçitlerde su baskını meydana geldi.

Caddelerde suların yükselmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Alt geçitlerde ilerlemeye çalışan otomobiller suya gömülürken, araç sürücüleri sel sularında mahsur kaldı. Sağanak yağışın gün boyu etkili olacağı öğrenildi.