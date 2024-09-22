Elazığ'da sağanak ve dolu: Kayısı bahçeleri zarar gördü

Elazığ'ın Keban ve Baskil ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle kayısı bahçeleri zarar gördü.

Elazığ'da sağanak ve dolu: Kayısı bahçeleri zarar gördü
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 17:33

Kentte etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyü yolunu su bastı.

Yol zarar görürken, Baskil ilçesinde de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Zeyve, Resulkahya ve Yukarı Kuluşağı köylerinde kayısı bahçeleri zarar gördü.


Etiketler: #Elazığ

İlgili Haberler

Elazığ’da tehlikeli yolculuk: Motosiklete ters oturdu

Elazığ’da tehlikeli yolculuk: Motosiklete ters oturdu
Elazığ'da hasat başladı: Şehrin gelir kaynağı....

Elazığ'da hasat başladı: Şehrin gelir kaynağı....
Elazığ’da sokak satıcılarına operasyon: 6 tutuklama

Elazığ’da sokak satıcılarına operasyon: 6 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler