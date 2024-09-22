Elazığ'da sağanak ve dolu: Kayısı bahçeleri zarar gördü

Yayınlanma: 22.09.2024 - 17:33

Güncelleme: 22.09.2024 - 17:34

Kentte etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyü yolunu su bastı.

Yol zarar görürken, Baskil ilçesinde de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Zeyve, Resulkahya ve Yukarı Kuluşağı köylerinde kayısı bahçeleri zarar gördü.