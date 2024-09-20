Elazığ'da hasat başladı: Şehrin gelir kaynağı....

Elazığ'da pancar hasadı başladı.

Elazığ'da hasat başladı: Şehrin gelir kaynağı....
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2024 - 13:06

Tarım şehri Elazığ'da çiftçiler ektikleri ürünlerin hasadına başlarken, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da yapılan pancar hasadına katıldı. Muratçık köyünde çiftçileri ziyaret eden Hatipoğlu, hasat makinesinin başına geçip hasadı kendisi yapmaya başladı. Elazığ Valiliği tarafından yapılan paylaşımda ise, "Pancar hasadımız bereketli ve bol kazançlı olsun. Çiftçilerimize emeklerinin karşılığını aldığı, hayırlı ve verimli bir tarım sezonu diliyorum. Muratçık köyünde gerçekleştirilen pancar hasadı etkinliğine katılarak değerli çiftçilerimizle bir araya geldik. Tarımsal faaliyetler üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik, üretim süreçleri hakkında istişarelerde bulunduk” ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #şeker pancarı #hasat

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