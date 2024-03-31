Elazığ'da seçimi kim kazandı? Elazığ başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Elazığ yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:05

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:05

Elazığlılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Elazığ'da seçimi hangi aday kazandı?

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Coşkun Çağlar Duran, AKP'den Şahin Şerifoğulları, İYİ Parti'den Burak Özgül, YRP'den Faruk Septioğlu, DEM Partiden ise Hayrettin Kaya başkan adayı olarak aday gösterildi.

ELAZIĞ'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Elazığ 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.