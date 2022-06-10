Elazığ’da şüpheli ölüm
Elazığ’da bir şahıs evinin balkonunda tüfekle vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Elazığ'da merkeze bağlı Yıldızbağları Caddesi’nde meydana gelen olayda silah sesini duyan mahalle ve ev sakinleri balkona gittiklerinde M. Y.’nin yerde yattığını gördü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.
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