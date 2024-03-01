Elazığ’da tonlarca kaçak alkol yakalandı!

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 15 ton kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildiği aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 16:05
Elazığ’da tonlarca kaçak alkol yakalandı!
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda A.Ö. adlı şüphelinin kaçak alkol ürettiği bilgisine ulaştı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda 15 ton kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


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