Elazığ'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Elazığ’da pikabın kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Alacakaya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, aynı yönde seyir halinde olan 23 ABJ 757 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
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