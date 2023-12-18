Elazığ'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Elazığ’da pikabın kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 10:36
Elazığ'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
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Kaza, Elazığ-Alacakaya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, aynı yönde seyir halinde olan 23 ABJ 757 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.


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