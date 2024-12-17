Samsun'da yakalandı: Midesinden 309 gram uyuşturucu çıktı!
Çarşamba ilçesinde midesinde 51 kapsül halinde 309 gram uyuşturucu olduğu tespit edilen 21 yaşındaki R.B., gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.B.’nin, Van’dan Samsun’a yolcu otobüsüyle uyuşturucu getireceği bilgisini aldı.
Çarşamba ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramalarda, herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.
Polis daha sonra şüpheli hareketler sergileyen R.B.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan iç beden muayenesi sonucunda midesinde 51 kapsül halinde toplam 309 gram metamfetamin tespit edildi.
Tıbbi müdahalenin ardından taburcu edilen gözaltındaki şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
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