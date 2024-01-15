Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 14:56
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
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Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ortak operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi elde edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda Elazığ’da 5, Ağrı’da ise 2 şüpheli gözaltına alındı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Elazığ uyuşturucu

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