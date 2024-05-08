Elazığ’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 tutuklama

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 kişi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:29
Elazığ’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 tutuklama
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar da 17 kişi gözaltına alındı. Öte yandan 6 parça halinde 31,66 gram kokain maddesi, 9 parça halinde 56,08 gram esrar maddesi, 3 parça halinde 3.93 gram metamfetamin maddesi, 4.70 gram skunk maddesi, 33 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından 15 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, 2 şüpheli şahıs ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.


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