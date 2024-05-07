Çocuk çorabına saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir araçta yaptıkları kontrolde, çocuk çorabına gizlenmiş 50 gram uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 15:15
Çocuk çorabına saklanmış uyuşturucu ele geçirildi
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre; Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi’nde devriye görevini yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi, T.Ö., M.A., S.Ö., Y.K. ve S.G.’nin içerisinde bulunduğu aracı durdurdu. 

Bu sırada araçtan dışarı poşet atıldığını fark eden polis, poşette çocuk çorabına saklanmış 50 gram eroin ele geçirdi. Yapılan üst aramalarında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 230 TL ele geçirilen, T.Ö., M.A., S.Ö., Y.K. ve S.G. gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö., Y.K. ve S.G. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kalırken, M.A. ile T.Ö. ise tutuklandı.


EDirne haberleri Keşan haberleri uyuşturucu haberleri

İlgili Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Bingöl Havalimanı’nda bavullardan 37 kilo uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

Bingöl Havalimanı’nda bavullardan 37 kilo uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tekirdağ'da aile katliamı: Eşi ve 5 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti!

Tekirdağ'da aile katliamı: Eşi ve 5 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti!
Günlük burç yorumları: 8 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu
Ziraat Bankası'nda skandal iddia! Sınavsız atamalar, usulsüz krediler ve milyonluk tadilatlar...

Ziraat Bankası'nda skandal iddia! Sınavsız atamalar, usulsüz krediler ve milyonluk tadilatlar...
Günlük burç yorumları: 8 Mayıs 2024 Çarşamba Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Mayıs 2024 Çarşamba Akrep burcu yorumu
Dünyanın en iyi havalimanı seçildi: 30 yıldır tek bir bagaj bile kaybolmadı!

Dünyanın en iyi havalimanı seçildi: 30 yıldır tek bir bagaj bile kaybolmadı!
AK Parti’den sosyal medya trol ve bot hesaplarına karşı tedbir: Erdoğan’dan talimat!

AK Parti’den sosyal medya trol ve bot hesaplarına karşı tedbir: Erdoğan’dan talimat!
Akaryakıta çifte indirim geliyor: Bu gece pompaya yansıyacak! 7 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıta çifte indirim geliyor: Bu gece pompaya yansıyacak! 7 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
David Corenswet kimdir, kaç yaşında? DC evreninin Yeni Superman’i David Corenswet hangi dizi ve filmlerde oynadı?

David Corenswet kimdir, kaç yaşında? DC evreninin Yeni Superman’i David Corenswet hangi dizi ve filmlerde oynadı?