Elazığ’da zincirleme kaza: 5 araç hasar aldı
Elazığ’da, yayaya çarpmamak için ani fren yapan sürücü zincirleme kazaya neden oldu. 5 araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza Elazığ - Bingöl yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karşıdan karşıya geçmek için aniden yola çıkan yayaya vurmamak için ani fren tuttu. Olayın ardından arkadan gelen 5 araç birbiri ile çarpıştı. Olayda ölen ya da olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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