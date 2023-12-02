Elazığ’da zincirleme kaza: 5 araç hasar aldı

Elazığ’da, yayaya çarpmamak için ani fren yapan sürücü zincirleme kazaya neden oldu. 5 araçta maddi hasar meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 16:31
Elazığ’da zincirleme kaza: 5 araç hasar aldı
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Kaza Elazığ - Bingöl yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karşıdan karşıya geçmek için aniden yola çıkan yayaya vurmamak için ani fren tuttu. Olayın ardından arkadan gelen 5 araç birbiri ile çarpıştı. Olayda ölen ya da olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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