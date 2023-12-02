Elazığ’da zincirleme kaza: 5 araç hasar aldı

Yayınlanma: 02.12.2023 - 16:31

Güncelleme: 02.12.2023 - 16:31

Kaza Elazığ - Bingöl yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karşıdan karşıya geçmek için aniden yola çıkan yayaya vurmamak için ani fren tuttu. Olayın ardından arkadan gelen 5 araç birbiri ile çarpıştı. Olayda ölen ya da olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.