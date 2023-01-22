Elazığ'daki feci kazada 7 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 15:28
Elazığ'daki feci kazada 7 kişi yaralandı
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Elazığ-Bingöl kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Şahsuvar köyü yakınlarında Tekin T. idaresindeki 44 AR 586 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

 


Elazığ otomobil kaza

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