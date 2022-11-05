Elazığ'daki tarihi Kapalıçarşı'da sundurma çöktü: 5 yaralı
Elazığ’da bulunan tarihi Kapalıçarşı’da yapılan sundurmanın çökmesi sonucu 5 işçi hafif yaralanırken, büyük facia atlatıldı.
Olay, tarihi Kapalıçarşı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi Kapalıçarşı ve bölgesinde yapımı devam eden sundurmanın çökmesi sonucu 5 işçi altında kaldı.
Durumu gören çevredeki vatandaşların ilk müdahalede bulunmasının ardından durum sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekiplerine bildirildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sundurmanın altında kalan işçilere ilk müdahaleleri gerçekleştirdikten sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.
Yaralanan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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