Elazığ'daki tarihi Kapalıçarşı'da sundurma çöktü: 5 yaralı

05 Kasım 2022 Cumartesi, 17:47

Olay, tarihi Kapalıçarşı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi Kapalıçarşı ve bölgesinde yapımı devam eden sundurmanın çökmesi sonucu 5 işçi altında kaldı.

Durumu gören çevredeki vatandaşların ilk müdahalede bulunmasının ardından durum sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sundurmanın altında kalan işçilere ilk müdahaleleri gerçekleştirdikten sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Yaralanan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.