Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz: 'Hayati bir durum olmadıkça...'

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 15:40

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 15:40

Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş’ta saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından, “Lütfen toplanma alanları dışında sokaklarda, yolları kapatacak şekilde durmayalım. Hayati bir durum söz konusu olmadıkça araçlarınızı kullanmayın. Ulaşım hayati derecede önemli. 1 saniyenin kıymetli olduğu anlardayız” açıklamasını yaptı.

'ARAÇLARINIZI KULLANMAYIN' ÇAĞRISI

Kahramanmaraş’ta saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şu açıklamaları yaptı:

“Merkezde 7,7 şiddetinde deprem gerçekleşti. Sahadayız, var gücümüzle çalışıyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Lütfen toplanma alanları dışında sokaklarda, yolları kapatacak şekilde durmayalım. Hayati bir durum söz konusu olmadıkça araçlarınızı kullanmayın. Ulaşım hayati derecede önemli. 1 saniyenin kıymetli olduğu anlardayız.”