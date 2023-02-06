Deprem Danimarka'dan hissedildi

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 15:15

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 12:25

Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırmalar Kurumu, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin sarsıntılarının Grönland'a kadar hissedildiğini açıkladı.

AFP'nin haberine göre, sismolog Tine Larsen "Türkiye'deki büyük depremler Danimarka ve Grönland'daki sismograflarda açıkça kaydedildi" dedi.

Tine Larsen, "Depremden kaynaklanan dalgalar, sarsıntı başladıktan yaklaşık beş dakika sonra Danimarka'nın Bornholm adasındaki sismografa ulaştı. Depremden sekiz dakika sonra sarsıntı Grönland'ın doğu kıyısına ulaştı ve tüm Grönland'a yayıldı" ifadesinde bulundu.

Larsen ayrıca, "Danimarka ve Grönland'da, depremi ve çok sayıda artçı sarsıntıyı kaydettik" dedi.