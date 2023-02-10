Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz kimdir? Mehmet Gürbüz hangi partiden?

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 22:47

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 22:47

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz gündem oldu. Mehmet Gürbüz'ün yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MEHMET GÜRBÜZ KİMDİR?

Mehmet Gürbüz, 1977'de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. Kent Ekonomisi, Yerel Kalkınma, Şehir ve Bölge Planlama konularında yoğunlaşan Gürbüz, 11 Eylül 2017'de 'Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri' olarak atandı. Kentin altyapı alana planı, stratejik mekânsal planlama ve kalkınma programları alanındaki yatırımları yönetti. Ulaşım ana planı ve sistemlerini yürütmek üzere Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlendi.

Gürbüz, daha önceki 13 yıl boyunca İller Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı, Mekânsal Planlama Daire Başkanı, Başkan Yardımcısı ve çeşitli idari görevlerde bulundu. Bu dönemde Yerel Yönetimlerin Yatırım Programları ve Kalkınma Stratejileri, Kaynak Geliştirme ve Yönetim Stratejileri, Sürdürülebilir Kentleşme Politika ve Uygulamaları, Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Politika ve Stratejileri, Ulaşım ana Planları ile Stratejik Planlama konularında çalışmalar yaptı.

Bunun öncesinde 7 yıl boyunca Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde kentsel planlama, proje ve kontrollük çalışmalarında bulundu.

TSE İnşaat İhtisas Komitesi ve Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği ile Yollar Türk Milli Komitesi Üyeliği yapan Gürbüz, çeşitli dergilerde şehircilik, ekonomi ve kalkınma temalı yayın ve çalışmalar yaptı. 9.10 ve 11. Kalkınma Planlarının hazırlık aşamalarında ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Şehircilik Şurasında komisyon üyeliği yaptı.

Gürbüz, 2002'de Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nü bitirdi. 2012'de Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama alanında yüksek lisansını tamamladı. 2014'te Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Bölümü' nde Ekonomi masterı yaptı. Hala Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Kent Ekonomisi ve Yerel Kalkınma alanında doktora çalışmaları yürütmektedir.

2019 Yerel Seçimlerinde Elbistan Belediye Başkanı seçildi.

MEHMET GÜRBÜZ HANGİ PARTİDEN?

Mehmet Gürbüz, AKP'nin adayı olarak Elbistan Belediye Başkanı seçilmiştir.

ÖZEL YAŞAMI

Mehmet Gürbüz, evli ve üç çocuk babasıdır.