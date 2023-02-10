İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural kimdir? Kemal Vural hangi partiden?

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 21:34

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 21:34

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural gündem oldu. Kemal Vural'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

KEMAL VURAL KİMDİR?

Kemal Vural, 1969'da Gaziantep’in İslahiye ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İslahiye’de tamamladı. 1989'da Adana Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nü kazandı. 1993 yılında Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. 1995'te kısa dönem olarak vatani görevini yerine getirdi. 1997'de İslahiye’de Zirai İlaç ve Tarım Ürünleri Bayii olarak ticaret hayatına atıldı. Kendi arazilerinde çiftçilik yaparken bir yandan da bölge tarımının gelişmesinde ve yeni tarım aletlerinin bölgeye kazandırılmasında öncülük etti.

2009'da İslahiye Ticaret Odası Başkanlığına seçilen Vural, İslahiye Ticaret Odası Başkanlığı döneminde kirada olan İslahiye Ticaret Odası'na yeni hizmet binası kazandırdı. İslahiye Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasında bölgede yapılacak olan beş sulama göleti projesinde aktif olarak rol aldı. 2013'te İslahiye Ticaret Odası Başkanlığına ikinci defa seçilen Vural, İslahiye Ticaret Odası Başkanlığı devam ederken 30.11.2013 tarihinde AKP'den 'İslahiye Belediye Başkan Adayı' oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde İslahiye Belediye Başkanlığına seçildi.

Kemal Vural, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP Gaziantep İslahiye Belediye Başkan adayıdır.

KEMAL VURAL HANGİ PARTİDEN?

Kemal Vural, AKP'nin adayı olarak İslahiye Belediye Başkanı seçilmiştir.











