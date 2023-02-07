Elbistan'dan yardım çağrısı: 'Bir Allah’ın kulu gelmedi, Elbistan ölüme terk edildi!'

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 18:14

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 18:31

Kahramanmaraş’ta dün öğlen yaşanan depremin ardından Elbistan ve Afşin ilçesinde birçok binada hasar meydana geldi. Geceyi dışarıda soğukta geçiren yurttaşlar enkaz altındaki yakınları için yardım istedi.

"ENKAZLARIN ALTINDA BÜTÜN CANLILAR CANLIYKEN ÖLDÜ"

Çocuklarının enkazın altında olduğunu söyleyen bir yurttaş, gözyaşlarını tutamayarak, “O çocuklara ben bakıyordum, babası ölmüştü. 4 yaşındaydı” diye yakındı. Başka bir yurttaş da, “Hiç kimse ulaşmadı. Herkes üşüyor, çadırlar kurulmadı. Uçan enkazların altında bütün canlılar canlıyken öldü. Bir Allah’ın kulu gelmedi. Elbistan ölüme terk edildi” diye konuştu.

ÇETİN ARIK: "EKMEK YOK, SU YOK, 300'ÜN ÜZERİNDE YIKILMIŞ BİNA VAR"

Bölgeye gelen CHP Kayseri Milletvekili Dr. Çetin Arık ise şunları söyledi:

“Kurtarama ekibi yok. Ekmek yok, su yok. Hastanede doktor yok. Elbistan kaderine terkedildi. 300’ün üzerinde yıkılmış bina var. Hiçbirinde çalışma yok. Sesler geliyor, ‘Kurtarın bizi’ deniyor ama bir tane profesyonel çalışma yok. Şu anda Elbistan’a giden bütün yollar kapanmış. Bu yolların açılıp yardımların Elbistan’a ulaştırılması lazım. Annelerin feryadını görüyorsunuz ‘Bebeğim’ diye ağlıyor.”