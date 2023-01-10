Elektriği kesilen engelli aileden 130 bin TL istediler

Yayınlanma: 10.01.2023 - 22:36

Güncelleme: 10.01.2023 - 22:36

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “4 milyon hanenin elektriği kesildi” açıklaması iktidarı rahatsız ederken, bir hane daha ödeyemediği fatura nedeniyle karanlıkla yüz yüze kaldı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da 2 engelli çocuğu olan 70 yaşındaki Fahriye Güngör’e elektrik faturası borcu nedeniyle eve 130,5 bin liralık haciz geldiğini belirterek, Güngör’ün çocukları ile mum ışığında oturduğu anın görüntüsünü paylaştı.

"Sizin hiç mi vicdanınız yok? Sizin hiç mi merhametiniz yok" diyerek duruma tepki gösteren Tutdere, "2 engelli çocuğuna hem annelik hem babalık yapan, kendisi de yüzde elli görme engelli olan 70 yaşındaki Fahriye teyzeye 123 bin liralık icra takibi başlatan AKEDAŞ Elektrik 7 sene boyunca aklınız neredeydi?" ifadelerini kullandı.

İki engelli çocuğuna hem annelik hem babalık yapan, kendisi de yüzde elli görme engelli olan 70 yaşındaki Fahriye teyzeye 123 bin liralık icra takibi başlatan @AkedasPerakende 7 sene boyunca aklınız neredeydi?



Sizin hiç mi vicdanınız yok? Sizin hiç mi merhametiniz yok? pic.twitter.com/A6YR1l6PVg — Abdurrahman TUTDERE (@avtutdere) January 10, 2023

TÜRKİYE'NİN ACI KARNESİ: 4 MİLYON ABONENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

CHP'li beldiyeler 'askıda fatura' uygulaması ile faturasını ödeyemeyen vatandaşların sorununa çare bulmaya çalışırken, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşların elektrik dağıtım şirketlerine olan borçlarını soru önergesiyle TBMM gündemine getirmişti. Önergeyi yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2019 yılında üretilen 329 milyon 685 bin 762 faturanın yüzde 1.26’sı ödenmediği için abonelerin elektriğinin kesildiğini, yüzde 0.078 aboneye de icra takibi başlatıldığını açıklamıştı.

Dönmez, "Ülkemizde 2019 yılı sonu itibariyle 44,96 milyon elektrik tüketicisi bulunduğunu, bunların yüzde 4,2’sinin kendi isteğiyle elektrik aboneliğini iptal ettirdiğini" belirtmişti.