Elektrik akımına kapılan işçi feci şekilde can verdi

06 Ocak 2023 Cuma, 16:06

Batman’a bağlı Kaya köyünde meydana gelen olayda, elektrik ustası Şakir Keskin, (55) onarım yapmak için trafoya çıktı.

Tamir yaptığı sırada yüksek akıma kapılan Keskin, feci şekilde can verdi. Yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından trafonun üzerinden cansız bedeni alınan Şakir Keskin’in cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



