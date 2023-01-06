Meslek odalarından vinç kazası açıklaması: İşçilerin kanı iktidarın ve patronların elinde!

06 Ocak 2023 Cuma, 15:57

İzmir’in Bornova ilçesindeki bir otel inşaatında 30 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen ve 6 işçinin yaşamını yitirdiği vinç kazasının ardından açıklama yapan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek odaları Çalışma Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı göreve davet etti, kamusal denetim çağrısı yaptı.

İki kuruma ayrı ayrı seslenen İzmir’deki meslek odaları temsilcileri, yaşanan olayı iş cinayeti olarak nitelerken, kazanın denetim ve alınan önlemlerin yetersizliği nedeniyle göz göre göre geldiğini ifade etti.

Meslek odaları adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan ve alınması gerekli tedbirleri madde madde açıklayan Makine Mühendisleri Odası İzmir Şube Sekreteri Evrim Aksoy, “Olay her ne kadar kaza olarak tanımlanıyorsa da Bornova’da göz göre göre gelen bir iş cinayeti işlendiği açıktır. Rantı insan yaşamından daha değerli gören, işçilerin yaşam hakkını gözetmeyen politikalar bu varlığını koruduğu sürece iş cinayetleri artarak devam edecektir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri tek elden yönlendirilmeli, işveren ile iş güvenliği uzmanı arasındaki ekonomik bağ koparılmalıdır. Bu süreç kamu kurum, kuruluşları veya meslek odaları tarafından yönetilmelidir. İş güvenliği uzmanlarının işvereni, kamu kurum, kuruluşları veya meslek odaları olmalıdır. Bunlar kârlarından bir kuruş dahi feragat etmek istemeyen sermaye ve onların hamisi konumunda bulunan iktidar için atılmasından kaçınılan adımlardır. Bu tedbirler alınmadığı sürece yaşamını yitiren, yaralanan, hayatını engelli olarak sürdürmek zorunda kalan her işçinin kanı, iktidarın ve patronların eline bulaşmış olacaktır. TMMOB olarak, sıraladığımız ve ivedilikle gündeme alınması gereken adımların atılması doğrultusunda çabalayacağımızı ve bunun takipçisi olduğumuzu duyururken, tüm yurttaşlarımızı bu doğrultuda talepte bulunmaya ve kamuoyu baskısı oluşturmaya davet ediyoruz” diye konuştu.