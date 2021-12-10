Elektrik direği fırtınanın etkisiyle seyir halindeki aracın üzerine devrildi
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sürücülere zor anlar yaşattı. Kara yolunda elektrik direği devrilirken, Kadıköy'de ise moto kuryeler fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.
İstanbul Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Maltepe D-100 Kara yolu, Ankara istikametinde rüzgarın şiddetine dayanamayan aydınlatma direği seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi.
Araç sürücüsü Yusuf Yıldırım, kazayı yara almadan atlatırken araçta hasar meydana geldi. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yusuf Yıldırım, "Yolda ilerlerken rüzgar nedeniyle elektrik direğini bir anda üzerimizde bulduk. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ekipler de geldi direği kaldırdı şu anda. Enkazı da şurada. Biz de bir şey yok, sadece korku var şu an. Aracımız zarar gördü. Allah'tan ortamıza çakılmadı" dedi.
Kadıköy Fikirtepe'deki moto kuryeler şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Teslimata gidemeyen kuryelerin motosikletleri devrildi. Yağışın etkisiyle de Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu daha da arttı.
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