Elektrik direğinde akıma kapıldı: Hayatını kaybetti
Adana'da elektrik direğine çıkan Aykut Oruç (34), akıma kapılıp hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Aykut Oruç, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki elektrik direğine çıktı. Oruç, bir süre sonra akıma kapıldı.
Oruç'u görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, akımın kesilmesinin ardından Oruç'u direkten indirdi.
Sağlık görevlilerinin kontrolünde Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Oruç'un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili araştırma başlattı.
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