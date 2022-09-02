Elektrik direğinde akıma kapıldı: Hayatını kaybetti

Adana'da elektrik direğine çıkan Aykut Oruç (34), akıma kapılıp hayatını kaybetti.

DHA
02 Eylül 2022 Cuma, 17:57
Elektrik direğinde akıma kapıldı: Hayatını kaybetti
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Olay, saat 16.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Aykut Oruç, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki elektrik direğine çıktı. Oruç, bir süre sonra akıma kapıldı.

Oruç'u görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, akımın kesilmesinin ardından Oruç'u direkten indirdi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Oruç'un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili araştırma başlattı.


Adana elektrik direk

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