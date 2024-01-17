Elektrik direğine çarpan Tofaş hurdaya döndü: 3 yaralı

Çankırı’da elektrik direğine çarpan Tofaş otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 17.01.2024 - 19:48
Elektrik direğine çarpan Tofaş hurdaya döndü: 3 yaralı
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Çankırı-Yapraklı karayolu İkizören köyü mevkiinde, ismi ve plakası öğrenilmeyen sürücünün kullandığı Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, İ.U. (45), A.U. (49), H.U. (70) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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