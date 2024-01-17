Elektrik direğine çarpan Tofaş hurdaya döndü: 3 yaralı
Çankırı’da elektrik direğine çarpan Tofaş otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.
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Çankırı-Yapraklı karayolu İkizören köyü mevkiinde, ismi ve plakası öğrenilmeyen sürücünün kullandığı Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, İ.U. (45), A.U. (49), H.U. (70) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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