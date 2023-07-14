Elektrik kabloları havai fişek gibi patladı: Mahalle 1 saat karanlığa gömüldü

Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:45

Güncelleme: 14.07.2023 - 10:46

Yayla Mahallesi Yayla Bulvarı'nda dün gece saat 22.00 sıralarında elektrik kablolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kıvılcımların ardından tutuşan kablolar havai fişek gibi patladı.

ELEKTRİK AKIMINI KESTİLER

Kopan kablolar patlamaya devam ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen enerji dağıtım şirketine bağlı ekipler ise, elektrik akımını kesti.

Yapılan çalışmaların ardından kesinti yaşanan mahalleye, yaklaşık 1 saat sonra elektrik verildi.