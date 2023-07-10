Elektrik kesintilerine karşı yol kapatma eylemi yapan 17 çiftçi adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 10.07.2023 - 18:35

Güncelleme: 10.07.2023 - 18:35

Viranşehir’de Mutlu, Yazgüneşi, Talihli, Küçükmutlu, Ceylan, Bağlarbaşı ve Basamaklı mahallelerinde elektriği kesik olan ve sulama yapamayan çiftçiler, dün akşam saatlerinde DEDAŞ Viranşehir İşletme Şefliği binası önüne geldi.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı protestoda çiftçiler izinsiz olarak yolu, taş ve lastik yakarak trafiğe kapattı. Ekili tarlalarını sulama sezonunda elektrik kesintisi nedeniyle sulayamadıkları için eylem yapan çiftçilerin dağılması yönünde güvenlik güçleri uyarıda bulundu.

Polis ve jandarmanın uyarısına uymayarak eylemlerini sürdüren çiftçilere jandarma TOMA’dan taziyikli su ile biber gazıyla müdahalede bulundu. Yaşanan protestoda 20 kişi gözaltına alınırken, kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat süren eylem güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Gözaltına alınan 20 süphelinden 3'ü alınan ifadesinin ardından serbset kaldı, 17 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Viranşehir Adliyesine sevk edildi. Savcılık tarafından soruşturma dosyasında eksiklik bulunması nedeniyle 17 çiftçi, hakkında ek gözaltı kararı verildi.



