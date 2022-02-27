Elektrik kesintisi sonrası dağıtım şirketine yaptırım uygulanmadı: Fatura müdüre

27 Şubat 2022 Pazar, 02:00

Geçen günlerde yoğun kar yağışı ile birlikte Isparta günlerce elektriksiz kaldı. Yurttaşı zor durumda bırakan kesinti, iktidar ile muhalefet arasında da tartışma konusu oldu. Elektrikteki özelleştirmeler yeniden gündeme geldi. Isparta, Antalya, Burdur’un içerisinde yer aldığı dağıtım bölgesi Akdeniz EDAŞ’ın sorumluğunda bulunuyor. Akdeniz EDAŞ ise Cengiz Holding ile Kolin İnşaat’a ait.

BAKAN NE DEMİŞTİ?

Kentin günlerce elektriksiz kalmasında dağıtım şirketinin sorumluğu da uzun süre tartışıldı. Bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı gündeme geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Gerekli uyarılarımızı yaptık. Yerinde bazı tespitlerimiz var. Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) bir inceleme başlattı” açıklamasını yaptı. Bakandan bu açıklama şubat ayının ortasında gelmişti. Ayın sonuna ulaşılmasına karşın bu incelemenin sonucunun ne olduğu konusunda kamuoyuna bir açıklama yapılmadı. Ancak genel beklenti uzun süre devam eden kesintinin “mücbir sebep” içerisinde değerlendirileceği ve konunun kapatılacağı yönünde. İncelemenin sonucuna dair kamuoyuna bir açıklama yapılmazken dün dikkat çeken bir gelişme oldu.

ÖNEMLİ GÖREVLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın görevden alındı. Bu genel müdürlük bakanlığın önemli bir birimi. Genel müdürlüğün bazı görevleri ise şöyle: “Ülkenin enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli planlamaları yapmak; enerji kaynaklarının üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin milli menfaatlara ve modern teknolojiye en uygun şekilde kurulmaları ve işletilmeleri için gerekli önlemleri almak ve aldırtmak; enerji fiyatlandırma esaslarını tespit etmek, kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak tüketicilere yapılan her türlü enerji satışında taban ve tavan fiyatlarını belirlemek ve uygulanmasını denetlemek.”

EÜAŞ YÖNETİMİNDE

Elektriğe yapılan ve yurttaşı perişan eden kademeli faturalandırma konusu da genel müdürlüğün görevleri arasında yer alıyor. İktidarı zor durumda bırakan iki konunun ardından ilk fatura genel müdüre kesilmiş oldu. Murat Zekeriya Aydın, 2016’da EÜAŞ Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. 2017’de ise Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne getirildi. Aydın’ın EÜAŞ Yönetim Kurulu üyeliği devam ediyor. Enerji kulislerinde uzun süredir bakanlıkta görev yapan Aydın’ın alanına hâkim bir isim olduğu belirtiliyor.

İHMALLER GÖZ ARDI MI EDİLİYOR?

Isparta’nın günlerce elektriksiz kalmasında mutlaka genel müdürlüğün sorumluluğun da bulunduğuna dikkat çekilirken “Denetim görevinin yeterince yerine getirilmediği açıkça görülüyor. Genel müdürlüğün de mutlaka eksiklikleri var. Ancak dağıtım şirketinin ihmalleri göz ardı edilerek faturanın sadece bir genel müdüre kesilmesi de doğru değil. Dağıtım şirketinin hiç mi sorumluluğu yok? İnceleme başlatıldığı duyurulmuştu, sonuç ne oldu? Muhtemelen mücbir sebep kapsamına alınıp konu kapatılacak. Genel müdürün görevden alınmasıyla yetinilecek” yorumları yapılıyor.

