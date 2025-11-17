Elektrik mühendisliği fakültelerinde profesör yok: Adı teknik, profesörü eksik

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarına göre kontenjanlar düştü, birçok öğrenci beklemediği yerlere yerleşti. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) çıkardığı dergide, stratejik bir meslek alanı olan elektrik, elektronik, kontrol ve biyomedikal mühendisliklerinin 2025 YKS sonuçlarına göre kötü gidişat sinyali verdiği görüldü.

EMO 49. Dönem Yayın Kurulu Üyesi E. Orhan Örücü’nün imzasıyla yayınlanan yazıya göre, kontenjan sayısı 10 bin 55 öğrenci olan elektrik, elektronik, elektronik ve haberleşme, kontrol ve otomasyon, elektrik elektronik ve biyomedikal mühendisliklerine toplamda 9 bin 76 öğrenci yerleşti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, kontenjanların yüzde 99’unun dolduğunu belirtse de, söz konusu mühendislik alanlarında doluluk oranı yüzde 90 olarak gerçekleşti. Devlet üniversiteleri olan Kars Kafkas Üniversitesi’nde ve Tunceli Munzur Üniversitesi’nde 20’şer kişilik açılan kontenjanlara, yalnızca 3’er öğrenci yerleştirildi.

9 vakıf üniversitesinin açtığı 75 kişilik kontenjana karşın bu okullardaki bölümlere hiçbir öğrenci yerleşmedi. Bazı bölümlere 1, 2 veya 3 öğrenci yerleşti. Böylece açılan bölümler fiilen işlevsiz hale geldi.

ÜN İVERSİTELERDE PROFES ÖR EKS İKLİĞİ DİKKAT ÇEKT İ

2025 Yılı ÖSYM Kontenjanlar Kılavuzu’na göre, söz konusu alanlarda öğretim veren bazı üniversitelerin ilgili bölümlerinde profesör ve doçent bulunmadığı da kaydedildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde 30 öğrenci kontenjanı olan Elektrik Mühendisliği programının öğretim kadrosunda profesör bulunmadığı görüldü. İsminde “teknik” ifadesi geçen Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin 45 kontenjanlık Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programının kadrosunda da profesör bulunmaması dikkat çekti. Malatya İnönü Üniversitesi’nde ise 10 kontenjanlık Biyomedikal Mühendisliği bölümünde eğitim veren kişiler arasında profesör yer almadığı görüldü. Artvin Çoruh Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde ise hem profesör hem de doçent bulunmuyor. Kılavuza göre 10’u devlet 19’u vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 29 üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği programının kadrosunda doçent yer almıyor. Biyomedikal alanında da 1’i devlet 4’ü vakıf olmak üzere 5 üniversitede doçent öğretim üyesinin olmadığı görüldü.