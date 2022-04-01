Elektrik piyasasında hareketli günler yaşanıyor, Limak sektörden çekildi

01 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Elektrik piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), maliyet artışlarının faturaya yansımasını engelleyebilmek için yeni “formüller” devreye sokarken Limak Holding enerji dağıtımından tamamen çıktı.

TAMAMEN ÇIKTI

Limak Şirketler Grubu’nun parçası olan Limak Yatırım, Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Hizmetleri AŞ’nin İngiliz Actis’e satıldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, hisse devri resmen tamamladı. Devre konu şirket, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerini içeren bölgede elektrik dağıtım ve perakende hizmetleri veriyor. Böylece Limak, elektrik dağıtım işinden tamamen çıkmış oldu.

EPDK de doğalgaz ve kömür gibi ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışlarının faturalara yansıtılmasını engellemek amacıyla “azami uzlaştırma” uygulamasını devreye soktu. Başlangıç olarak belirlenen azami uzlaştırma fiyatlarının; doğalgaz santralları ve ithal kömür santralları için (MW başına) 2500 TL, diğer santrallar için 1200 TL olduğu açıklandı.

"TARİFEYE YANSIYOR"

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu üyesi Olgun Sakarya, “nafile bir çaba” olarak nitelendirdiği bu yeni sistemin çözüm olmayacağını söyledi. Kaynak planlaması yapılmadan, ithal kaynak bağımlısı bir yapıda zamların kaçınılmaz olduğuna işaret eden Sakarya, “Hem emtia fiyatlarındaki değişiklikler hem de döviz kurlarındaki artışlar maliyetleri artırıyor. Onlar da tarifeye yansıyor” dedi. Sakarya, “Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullananlar daha ucuza üretim yapıyor. Maliyetleri düşük, gelirleri daha yüksek. Onların gelirlerinin bir kısmından maliyeti yüksek olanlara kaynak aktarılacak” diye konuştu.

SİSTEM UYARISI

İthal kaynak bağımlısı üretim devam ettiği sürece zamlardan kurtulmanın olanaklı olmadığını dile getiren Sakarya, “Sistemi gözden geçirmek gerekiyor. Elektrik piyasasının yasada tanımlanmış ruhu sizlere ömür. Serbest piyasa, rekabetçi piyasa dedikleri, kutsadıkları yapı artık kendini çok farklı şekilde gösteriyor. Bu tür müdahaleler yasadaki serbest piyasa ruhuna aykırı işlemler” değerlendirmesini yaptı. Sakarya, ekonomik süreç böyle devam ettiği sürece “zammın hayatın bir parçası olacağını, döviz kurlarındaki artışın maliyetlere yansıyacağını, maliyetlerin de yurttaşın elektrik tarifesine geleceğini” söyledi.

"DÖVİZLE KREDİ SIKINTISI"

EMO Yönetim Kurulu üyesi Olgun Sakarya, elektrik dağıtım şirketleri konusunda da “Bu şirketlerin kâr etmemeleri mümkün değil. Zaten bölgesel tekel konumundalar. Alternatifi olmayan bir yapı. Çoğu döviz kredilerle bu işlere girdi. Dolardaki yükseliş geri ödemelerini etkiliyor. Dağıtımda da üretimde de var bu sıkıntı. Elde ettikleri gelirleri başka alanlarda kullanıyorlarsa o zaman tabii ki sıkıntıya düşerler. Planlamayı iyi yapan zarar etmez” dedi.