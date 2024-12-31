Elektrik tellerindeki patlama mahalleliyi sokağa döktü!

Hatay’ın Antakya ilçesinde elektrik tellerinde yaşanan patlamada ortaya çıkın kıvılcım yurttaşları panikletti. Elektrik kablolarının kıvılcım saçarak yanması ve yurttaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elektrik tellerindeki patlama mahalleliyi sokağa döktü!
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İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 09:14

Olay, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan elektrik tellerinde aniden patlama meydana geldi.

Patlama sonrası elektrik kabloları kıvılcımlar saçarak yanmaya başladı. Patlama sesini duyarak sokağa çıkan yurttaşlar panik yaşadı.

Patlamadan kaynaklı elektrik kesintisi yaşanan mahalleye sorunun çözülmesinin ardından elektrik verildi. 

“PATLAMA SONRASINDA HERKES KORKUDAN DIŞARI ÇIKMAK ZORUNDA KALDI”

Evinde oturduğu esnada aniden şiddetli bir patlama sesi duyan Kadir Baltacı, “Ben aşağıda dairemde oturuyordum. Şiddetli bir patlamayla dışarı çıktım. Dışarı çıkıp baktığımda elektrik kabloları yanıyordu. Vatandaşlarımız hepsi korkudan dışarı çıkmak zorunda kaldı. Elektrik kablolarından çok fazla kıvılcımlar vardı. Tarif edilemez bir patlamaydı. Patlama sonrasında apartmandaki modemler ve internet sağlayıcılar zarar gördü. Onları değiştirmek zorunda kaldım. Yetkililer gelip sonradan elektriği tekrar bağladılar. Her an tekrardan patlama olabilir korkusu içerisindeyiz. Bir aydır elektrikle ilgili aynı sorunları yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #hatay #elektrik kabloları #patlama

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