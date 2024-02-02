Elektrik üretip doğa korundu

Fethiye’de pazaryerinin çatısına güneş enerjisi panelleri yapan belediye 5 bin konutun tüketeceği elektrik enerjisini üretti.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 02.02.2024 - 03:00
Elektrik üretip doğa korundu
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Muğla’da Fethiye ilçesine bağlı Pazaryeri Mahallesi’ne yapılan GES projeli kapalı pazaryeri ile 1 milyon 139 bin 468 kilowatt elektrik üretilerek tasarruf sağlandı. 

Çevreyi koruduklarını belirten Fethiye belediye başkanı Alim Karaca, “Pazaryeri Mahallesi’nde, halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir pazaryeri inşa ettik. Pazaryerimizin çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirerek ilçemizin geleceğini korumak adına önemli bir adım attık. Bu paneller sayesinde elektrik ürettik. 4 kişilik bir ailenin, 1 aylık ortalama elektrik tüketimini 250 kilowatt olarak baz alırsak, 5000’e yakın konutun tüketeceği elektrik enerjisine eşit. Önümüzdeki süreçte, Fethiye’mizde daha büyük güneş enerjisi santralları kurmayı hedefliyoruz. Bu sayede, hem belediyemizin bütçesini hem de Fethiye’mizin doğasını koruyacağız” dedi. 


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