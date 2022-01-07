Elektrik zammı, evde cihaza bağlı olarak tedavi gören hastaları etkiledi

07 Ocak 2022 Cuma, 04:00

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, evde cihaza bağlı yaşayan KOAH, SMA, ALS ve diğer hastalıkları taşıyan yurttaşların, elektrik zammıyla zor günler geçireceğini belirterek “Yapılan kademeli zam ile artık hastaların faturaları, ilk 150 kilowatta kadar yüzde 52, 150 kilowatt üzeri yüzde 127 daha fazla gelecek. Bu hastalarımız için Aile Bakanlığı’nın vermiş olduğu 200 lira elektrik desteğine ise hâlâ bir zam yapılmadı. Sayın Bakan’a açık çağrıda bulunuyorum: Bu mağduriyeti giderin” dedi.

FATURA İKİYE KATLANDI

“Geçen ay faturası 385 lira olan bir evde cihaza bağlı vatandaşımız ocak ayında yaklaşık 700 lira elektrik faturası ödeyecek” örneğini veren İlgezdi, şunları kaydetti: “Yapılan zamlar hastaları vurdu. 2022 ile iktidarın iğneden ipliğe yaptığı zamlarda ortaya çıkan tablo yurttaşlarımızı büyük bir ekonomik darboğaza sokarken, hastalarımız için hayati önemdeki elektrikle ilgili gün geçirilmeden bir karar alınması gerekiyor. Cihaz olmadan nefes alamayan birçok yurttaşımız bakanlıktan gelecek müjdeli haberi bekliyor.