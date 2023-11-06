Elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Samsun’un Bafra ilçesinde elektrikli bisikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Hacınabi Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pembe G.’nin kullandığı elektrikli bisiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yaya N.S.’ye çarptı. Kazada yaralanan yaya, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü de Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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