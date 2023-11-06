Elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde elektrikli bisikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:50
Elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Kaza, Hacınabi Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pembe G.’nin kullandığı elektrikli bisiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yaya N.S.’ye çarptı. Kazada yaralanan yaya, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü de Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.


Samsun elektrikli bisiklet

En Çok Okunan Haberler