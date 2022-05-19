Elektrikli scooter bir anda patladı, yanmaya başladı

İstanbul Başakşehir'de bir elektrikli scooter, parkın içerisinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2022 Perşembe, 09:35
Elektrikli scooter bir anda patladı, yanmaya başladı
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Bahçeşehir Gölet Parkı içerisinde bulunan bir scooter seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Sürücüsü scooterdan inerek uzaklaşırken, birden alev topuna dönen scooterda meydana gelen patlamalar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


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