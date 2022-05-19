Elektrikli scooter bir anda patladı, yanmaya başladı
İstanbul Başakşehir'de bir elektrikli scooter, parkın içerisinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Bahçeşehir Gölet Parkı içerisinde bulunan bir scooter seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Sürücüsü scooterdan inerek uzaklaşırken, birden alev topuna dönen scooterda meydana gelen patlamalar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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