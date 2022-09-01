Elektrikli scooterlar yeniden gündemde: ‘Güvenlik riskleri de var’

01 Eylül 2022 Perşembe, 10:42

Elektrikli scooter kullanımı yaygınlaşırken riskleri de beraberinde getiriyor. Gündemde sık sık tartışılan scooterların gizlilik ve güvenlik riskleri de olduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet konuya ilişkin Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık’la konuştu. Doç. Dr. Kırık, “Tüm dünyada yapılan araştırmalarda scooter uygulamalarının bazı gizlilik ve güvenlik risklerini bünyesinde barındırdığını ifade edebilmek mümkündür. Scooter uygulamalarının bazıları güvenlik açıkları nedeniyle siber hırsızların kişisel verilere erişmesine imkan tanımakta olup, hızın uzaktan artırılmasına da olanak sağlamaktadır. Bu durum son derece korkutucudur. Scooter uygulamalarına erişim için QR kod taraması kullanılmaktadır. Bu durum kullanıcıların bilgilerini tehdit altına sokacak güvenlik risklerini taşımaktadır” dedi.

‘SİBER HIRSIZLAR ELE GEÇİREBİLİR’

Çeşitli güvenlik risklerinin olduğunu belirten Doç. Dr. Kırık, “Özellikle siber saldırganların programların ara yüzüne gizledikleri çeşitli güvenlik riskleri devreye girmekte bu durum cihazınızın kontrolünün siber hırsızların eline geçmesine neden olabilmektedir. Aynı şekilde konum bilgisi de GPS sinyaliyle de takip edilebilmektedir. Dünyada bu durumla ilgili örnekler de mevcuttur. Çin’de kilidi açmak için kullanılan QR kodun tahrip edilmesi ve siber hırsızlar tarafından değiştirilmesi nedeniyle kullanıcılardan izinsiz bir şekilde para çekildiği ve kişisel bilgilerinin ifşa edildiği görülmüştür. Bu durumun farklı ülkelerde yaşanma olasılığı son derece yüksektir” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Kırık sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bazı scooter modelleri, Bluetooth Low Energy kanalı üzerinden sürücünün akıllı telefonuyla iletişim kurabilmektedir. Bu sayede siber saldırgan bu kablosuz kanalları gizlice dinleyebilmektedir. Dolayısıyla scooter uygulamalarının belli bir bir standarda oturulması ve hukuki denetimlerinin sağlanması da güvenlik açıklarının minimum düzeye indirgenmesine imkan tanıyabilecektir.”