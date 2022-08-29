Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü yaşamını yitirdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli scooterin İran uyruklu sürücüsü turist Farzan Parsaei (31) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Okurcalar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Rusya uyruklu Maxim Baranosvky (50) yönetimindeki otomobil, kavşaktan Manavgat istikametine dönen İran uyruklu Farzan Parsaei idaresindeki elektrikli scootera çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle devrilen scooterden yola savrulan Parsaei ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 12 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Parsaei, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Maxim Baranosvky, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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