Elektriksiz kalan Ispartalılar tepkili: 'En yaşanmaz illerden biri haline geldi'

04 Mart 2022 Cuma, 11:33

Isparta'da önceki gün yağan karın ardından yeniden elektrik kesintisi yaşanıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'a derdini anlatan Ispartalı yurttaş, "Nedir bu çektiğimiz bu zamanda. Biz bunu hak etmiyoruz ki. En yaşanabilir illerden birisi Isparta ili. Ama gelin görün ki en yaşanmaz illerden biri haline geldi” dedi.

Bir ay önce günlerce elektriksiz kalan Isparta'da, kar yağışıyla birlikte yeniden elektrik kesintileri yaşanıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iki gündür kesintilerin yaşandığı Isparta'da yurttaşları dinledi.

"UKRAYNA'DA BİLE ELEKTRİK VAR"

Akın'ın yolda karşılaştığı iki üniversite öğrencisi, geceyi öğrenci yurdunda geçirmenin zor olduğunu söyledi. Öğrenci, "7-8 saattir elektrik yok. Geçen sefer de 3 Şubat’ta gitti 4 gün gelmedi. Arkadaşımızda kaldık. Şimdi yine arkadaşımıza gideceğiz. 12.30’dan beri yok yaklaşık 7 buçuk saat oldu. Bizde yok da arkadaşların kombisi bozulmuş. Ukrayna’da bile var elektrik" diye konuştu.

"BİZ BUNU HAK ETMİYORUZ"

CHP'li Akın'ın ziyaret ettiği ve evinde mum ışığında oturan yurttaş da tepkisini şöyle dile getirdi:

"Biz bunu hak etmiyoruz. Kimse bunun suçlusu yapsın. Ben vergimi veriyorum elektriğimi kesiyorsunuz borcum yok. Göller Bölgesi’nde yaşıyoruz kara ihtiyacımız var gel gör ki kar yağar diye korkuyoruz. Mum satışları da kara borsa oldu. Mum da bulamıyoruz. Tanesini 20 liradan satıyorlar. Eşim rahatsız, ben rahatsızım şeker hastalığından. Şeker hastalığı gözlerime vurdu. Zaten gözlerim görmüyor, şimdi karanlıkta mücadele ediyoruz böyle. Geceleri ay ışığında kalıyoruz. Bu çağda, bu zamanda bütün sokak karanlık. Şarjlarımız yok. İletişim kuramıyoruz. Televizyon yok. Doğalgaz yok. Soba kurduk, sobayla ısınmaya çalışıyoruz iki ihtiyar.”

"ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

CHP'li Akın, yurttaşa "Elektriğin ne zaman geleceği bilgisini verdiler mi?” diye sordu. Yaşlı yurttaş, “Bilmiyoruz ki, hiçbir bilgi” dedi. CHP’li Akın’ın “Bakan gelmiş ama…” demesi üzerine de yaşlı yurtttaş, “Bakan bakmaya gelmiştir. Bakar durur. Siyasetle ilgimiz yok ama nedir bu çektiğimiz bu zamanda. Biz bunu hak etmiyoruz ki. En yaşanabilir illerden birisi Isparta ili. Ama gelin görün ki en yaşanmaz illerden biri haline geldi. Niye geldik? Anlamak mümkün değil” diye tepki gösterdi.